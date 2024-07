Plus Pommern Uferrock in Pommern: Der Schweiß floss in Strömen Von David Ditzer i Uferrock 2024 in Pommern an der Mosel Foto: Kevin Rühle Hitzeschlacht und Rock’n’Roll: Das zweitägige Uferrock-Festival in Pommern bot ein musikalisches Feuerwerk, das trotz drückender Temperaturen keine Wünsche offen ließ. Stattdessen herrschte Wohlfühlatmosphäre bei energiegeladenen Auftritten. Lesezeit: 5 Minuten

Abrocken unter erschwerten Bedingungen – das war am vergangenen Wochenende beim zweitägigen Uferrock-Festival im Moseldorf Pommern angesagt. Doch von der (vor allem am Samstag) brütenden Hitze ließen sich weder die Musikerinnen und Musiker der insgesamt sieben Bands noch die gut gelaunten Menschenmassen vor der Bühne in ihrem Bewegungsdrang begrenzen. Insbesondere ...