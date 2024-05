Plus Cochem-Zell

Überörtlich im Einsatz: Cochem-Zeller Wehren helfen nach Unwetter in Ahrweiler

i Die schweren Gewitter vom Donnerstag machten zwar auch in Cochem-Zell kleinere Hilfseinsätze erforderlich, doch der Kreis kam vergleichsweise glimpflich davon. Allerdings leisteten Cochem-Zeller Wehrleute im Kreis Ahrweiler Unterstützung. Foto: Kevin Rühle/Archiv

Insgesamt glimpflich davongekommen ist der Kreis Cochem-Zell mit Blick auf die schweren Gewitter, die am Donnerstagnachmittag über das Land gezogen sind. Allerdings gab es auch in Cochem-Zell Hilfseinsätze und einige Cochem-Zeller Feuerwehrleute rückten in den stärker betroffenen Kreis Ahrweiler aus, um die Rettungskräfte dort zu unterstützen.