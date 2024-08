Plus Zell-Barl Streit um neue Verbindungsstraße: Barler kritisieren Baustellendreck – und indirekt mehr? Von David Ditzer i Barler kritisieren Baustellendreck - und indirekt mehr? Foto: David Ditzer Seit dem Frühjahr laufen im Zeller Höhenstadtteil Barl die Arbeiten zum Bau des künftigen Kirschbaumweges, einer bisher so nicht vorhandenen Verbindungsstraße zwischen der Ecke Waldbornstraße/Eichenstraße und der Straße Im Birkenhell. Gegenüber der RZ beklagten sich jüngst Anwohner der Waldbornstraße über den massiven Schmutz, der infolge der Bauarbeiten vor ihren Häusern lande. Um die Beseitigung desselben kümmere sich niemand. Doch was sagen Stadt, Verwaltung und Bauunternehmen dazu? Lesezeit: 2 Minuten

Norbert Schieffer und seine Frau Helena wohnen an der Ecke Waldbornstraße/Eichenstraße. An dem Augustnachmittag, an dem die RZ die beiden besucht, sind auf der Fahrbahn vor dem Haus einige Matschflecken zu finden. Kurz zuvor hatte es jedoch auch einen Regenguss gegeben. Dieser Niederschlag hatte einerseits den leichteren Schmutz weggespült. Andererseits ...