Plus Bruttig-Fankel

Strammer Wind am Moselufer: Astbruch am Campingplatz Bruttig endet glimpflich

i Eine Linde am Campingplatz in Bruttig ist nach zwei Sturmschäden reif für die Kettensäge. Die alarmierte Wehr bespricht sich mit Campern. ⋌ Foto: Ditzer

Die Linde an der nordöstlichen Ecke des Bruttiger Campingplatzes war von einem Gewittersturm am 24. August schon massiv beschädigt. Am Donnerstag brachte der stramme Wind, der durchs Moseltal brauste, einen weiteren dickeren Ast zu Fall. Der richtete zum Glück keinen Schaden an. Doch nach dem erneuten Astbruch war das Schicksal des einst stattlichen Baums besiegelt.