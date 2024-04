Plus Zell

Spannende Bürgermeisterwahl: Julia Bauer will ins Zeller Rathaus einziehen

i Auf dem Esstisch ihres Zuhauses in der Marientaler Au hat Julia Bauer eine erste Wahlkampfausstattung ausgebreitet, die sie von Freunden bekommen hat. Die 46-Jährige kandidiert als Bürgermeisterkandidatin in der Moselstadt Zell. Foto: David Ditzer

Der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen (FWG) will sich am 9. Juni erneut dem Votum der Wähler stellen. Jetzt hat er allerdings auch eine Mitbewerberin um das Bürgermeisteramt. Sie ist in Zell keine Unbekannte: Julia Bauer.