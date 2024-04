Treis-Karden

Slipanlage in Treis beschädigt: Verärgerte Wehr gibt Tätern eine Bewährungschance

Von David Ditzer

i An der Bachspitz im Treis-Kardener Ortsteil Treis haben Unbekannte die Slipanlage der Freiwilligen Feuerwehr beschädigt. Foto: Annika Wilhelm

Einen neuerlichen Fall von Vandalismus hat es am Treiser Moselufer gegeben: „In den vergangenen Tagen wurde unsere Slipanlage an der Bachspitz durch unbekannte Personen beschädigt“, schrieb die Freiwillige Feuerwehr am späten Montagabend bei Facebook. Den Verantwortlichen eröffnet die Wehr noch eine Bewährungschance.