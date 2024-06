Plus Beuren/Kliding/Urschmitt Sieben Anlagen bei Beuren, Kliding und Urschmitt im Bau: Erster Windpark in der VG Ulmen entsteht Von David Ditzer i In der Eifel entsteht der erste Windpark auf dem Gebiet der VG Ulmen, der Windpark Beuren/Urschmitt. Die Fotos hat uns RZ-Leser Erwin Franzen aus Bremm zugesandt. Die Flügel der Windräder hätten eine Länge von 57 Metern und ein Einzelgewicht von circa zwölf Tonnen, schreibt er. Foto: Erwin Franzen/, RZ-Leser Der erste Windpark auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen entsteht zurzeit auf Flächen der Gemeinden Beuren, Kliding und Urschmitt. Das Unternehmen Enercity aus Hannover investiert dort nach eigenen Angaben 42,5 Millionen Euro in sieben Windenergienanlagen (WEA) mit einer Nabenhöhe von 116,5 Metern. Bei einem angenommenen Jahresverbrauch je Haushalt von 2500 Kilowattstunden soll der Park in der Lage sein, circa 18.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Lesezeit: 3 Minuten

Für die beteiligten Gemeinden ist er insbesondere wegen der damit verbundenen Pachteinnahmen attraktiv. Ob in der VG Ulmen weitere Gemeinden in den Genuss solcher Vorzüge der Windkraftnutzung kommen, steht der VG zufolge noch nicht fest. Das hängt unter anderem mit dem Fliegerhorst in Büchel zusammen. Der Windpark in der Ulmener Eifel, ...