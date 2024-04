Plus Cochem SEK bei Hausdurchsuchung in Cochem dabei: Darum geht es bei der Polizeiaktion Von David Ditzer i Ein SEK, hier ein Symbolbild, unterstützte am Mittwochmorgen eine Hausdurchsuchung in Cochem. Symbol Foto: Sergen Kaya/picture alliance/dpa/KeutzTVNEWS In der Kreisstadt Cochem ist es am frühen Morgen des vergangenen Mittwochs zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. „Wir haben mehrere Durchsuchungsbefehle vollstreckt“, erläutert ein Mitarbeiter des Kommissariats 5 (Eigentumsdelikte) der Kriminalinspektion Mayen. Lesezeit: 1 Minute

Dabei sei in einem Fall ein Spezialeinsatzkommando (SEK) in die Aktion involviert gewesen. Grund: Es bestand der Verdacht auf Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Kripobeamte unterstreicht jedoch: „Zu keinem Zeitpunkt bestand Grund zur Besorgnis für die Bevölkerung.“ Die Polizeieinsätze am frühen Mittwochmorgen, unter anderem an der Conder Bergstraße und in ...