Reich an Kulturdenkmälern: In Cochem-Zell ist einiges los

Beispielsweise werden in der Doppelgemeinde Treis-Karden kostenlose Führungen durch die Treiser Wildburg und die ehemalige Stiftskirche Sankt Castor in Karden angeboten, also durch den „Kardener Dom“. In Moselkern öffnet das Alte Rathaus, in Valwig gibt’s Führungen durch das Haus der Mosel-Klassizistik, in der Kirche St. Remaclus (Cochem-Cond) sind unter anderem Klavierklänge zu hören. Führungen bringen Gästen auch die ehemalige Synagoge in Bruttig-Fankel näher. Mehr zum Programm des Denkmals ist im Internet zu finden, und zwar im Netz unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. dad