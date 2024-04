Radweg am Ueßbach: Geht es im Sommer los?

Im Umfeld der L 103 zwischen Bad Bertrich und Alf soll ein durchgängiger Radweg entstehen. Der Bau soll in zwei Abschnitten erfolgen, die Arbeiten an Abschnitt eins sollen schon in den Sommerferien beginnen, teilt der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz mit. Foto: Archiv Kevin Rühle