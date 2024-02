Plus Ulmen Maarstollenprojekt in Ulmen: So viel mehr zahlt die Eifelstadt Der Ausbau des Verbindungsstollens zwischen dem Ulmener Maar und dem Jungferweiher zu einer geologisch lehrreichen Touristenattraktion war Teil eines größeren Gesamtpakets, zu dem beispielsweise auch ein barrierefreier Rundweg um den Weiher, ein barrierefreies WC und eine digitale Stadtführung gehörten. Dieses Gesamtpaket ist rund 735.000 Euro teurer geworden als noch im Jahr 2019 geschätzt und bewilligt. Wie kamen diese Mehrkosten zsutande? Von David Ditzer

Auf Antrag der SPD-Fraktion ging Stadtbürgermeister Thomas Kerpen während der jüngsten Stadtratssitzung im VG-Rathaus öffentlich darauf ein, wie die Mehrkosten zustande kamen und in welchem Maße sich der von der Stadt zu tragende Eigenanteil erhöht. Die wesentlichen Finanzdaten zum Stollenausbau und zur Förderung eines barrierefreien Tourismus in Ulmen in öffentlicher Sitzung ...