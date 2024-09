Plus Kaisersesch

Kuriose Beobachtungen: Am Kaisersescher Schulzentrum wird auf die Verkehrsregeln gepfiffen

i Auf dieser Fläche hat vergangene Woche jemand sein Auto abgestellt und war für wenige Minuten verschwunden: Das sorgte für Unverständnis bei den Busfahrern, die nicht ihre Haltestelle anfahren konnten. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

In der ersten Schulwoche geht es am Kaisersescher Schulzentrum chaotisch zu: Eltern bringen ihre Kinder zur Schule, achten dabei nicht immer auf die Verkehrsregeln – was zu kuriosen Situationen führt.