Zell

Kommentar zum Kampf um Erhalt von Landkliniken: Nicht in Schönheit sterben

i David Ditzer Foto: Kevin Rühle

Den ländlichen Raum wollen sie stärken. So ist es in Reden oft zu hören, wenn es Bundes- und Landespolitiker aufs Land verschlägt. Doch in puncto Gesundheitsversorgung lassen sie selbigen gerade ausbluten. Auch wenn die Politik hier nicht der einzige Player ist: Sie setzt sehr wohl den entscheidenden Rahmen.