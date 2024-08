Plus Cochem/Zell

Klinikzukunft unklar: SPD kritisiert Cochem-Zeller Landrätin

i Bleibt das Klinikum Mittelmosel ein vollwertiger Krankenhausstandort? Diese Frage wird von Verantwortlichen zurzeit hinter den Kulissen besprochen. Die Geheimhaltung missfällt der SPD-Kreistagsfraktion, die Landrätin Beilstein dafür kritisiert. Doch in der Sache soll sich bald etwas tun. Foto: David Ditzer

Abseits der Öffentlichkeit feilen verschiedene Akteure gerade an einem zukunftsfesten Konzept für die stationäre medizinische Versorgung der Cochem-Zeller. Wird wegen finanzieller Defizite womöglich einer der beiden Krankenhausstandorte wegfallen? Dass die Kreisgremien von den Inhalten der klandestin geführten Gespräche bisher nichts erfahren haben, missfällt der SPD-Kreistagsfraktion. In einem Brief geäußerte Vorwürfe verwundern die Landrätin.