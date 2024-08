Plus Cochem Höchste Auszeichnung vergeben: Kreisstadt Cochem hat neuen Wappentellerträger Von David Ditzer i Das Geheimnis um den Wappenteller ist gelüftet. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Mittwoch nach dem Heimat- und Weinfest in Cochem, traditionell Zeit für die Wappentellerverleihung auf der Reichsburg. Doch an wen würde die höchste Auszeichnung der Kreisstadt im Jahr 2025 gehen? Dieses Geheimnis ist nun gelüftet. Lesezeit: 1 Minute

Siegfried Schmitz ist neuer Träger des Cochemer Wappentellers. Bürgermeister Walter Schmitz übergab die höchste Auszeichnung der Kreisstadt am Mittwochnachmittag im Keller der Reichsburg an den Metzgermeister und Inhaber des Fleischereifachgeschäfts Hans Noss an der Bernstraße. Cochem würdigt damit unter anderem die Tatsache, dass Schmitz, von Cochemern liebevoll nur "Siggi" genannt, ...