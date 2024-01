Plus Koblenz Koblenz & Region

Hochwasser in Rhein und Mosel steigen in Koblenz schnell an: Anlieger sollen Autos umparken

Durch das Hochwasser der Mosel und weiteren Zuflüssen steigen auch die Pegel des Rheins wieder schnell an. In Koblenz könnte bereits am Donnerstagmorgen die Meldehöhe von 6,25 Metern überschritten werden, sagt das Landesamt für Umwelt voraus.