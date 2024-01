Plus Brauheck/Senhals Glatteis in Eifel: Tanklaster landet im Graben – Riesling läuft aus – Straße gesperrt Ein mit gut 12.000 Liter Rieslingwein beladener Tanklastwagen ist am Dienstagmorgen wegen Glatteis von der K 22 zwischen Senhals und dem Kreisel am Golfresort abgekommen. Verletzt wurde niemand, doch ein Teil des Weines lief nach Polizeiangaben aus, weil der Anhänger des Gespanns umgekehrt im Straßengraben landete. Von David Ditzer

Für die Bergungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden. Generell kam es an dem Morgen zu mehreren Unfällen infolge von Glatteisbildung. Der Tanklaster, der nach RZ-Informationen mit Riesling aus dem Breisgau beladen war, fuhr von Senhals aus hinauf in Richtung Golfresort. Weingeruch noch in einigen Hundert Metern Entfernung wahrnehmbar Glatteis brachte zunächst das ...