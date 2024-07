Plus Cochem-Zell Glasfaserausbau: Mängel in Treis behoben Von David Ditzer i Das Bild zeigt Tiefbauarbeiten im Moseldorf Senheim Anfang September des vergangenen Jahres. Im Auftrag des Unternehmens Deutsche Glasfaser entsteht hier ein Netz von modernen Internetanschlüssen bis in die Wohnhäuser. Doch wann werden die Anschlüsse aktiviert? Foto: David Ditzer Schon im April des Jahres 2022 hieß es für die Moselgemeinden Treis-Karden, Ediger-Eller und Senheim (alle Verbandsgemeinde Cochem): Der Glasfaser-Internetanschluss bis in jedes Haus (FTTH) kommt. Dieses für die Einwohner erfreuliche Resultat hatte die sogenannte Nachfragebündelung vonseiten des Unternehmens Deutsche Glasfaser gebracht. Lesezeit: 3 Minuten

Gut zwei Jahre später startet in manchen der genannten Orte erst allmählich die Aktivierung der ersten Anschlüsse. In der etwas mehr als 2000 Einwohner zählenden Doppelgemeinde Treis-Karden werden die Interessenten sogar noch länger auf ihr ultraschnelles Internet warten müssen. Was sind die Gründe dafür? Wie sehen die Zeitpläne dort und ...