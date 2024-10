Plus Zell

Freude in Zell über viel Geld für Grundschule: VG-Rat kritisiert Förderbürokratie

i Zehn Jahre lang bekommt die Boos-von-Waldeck-Grundschule in Zell nun Fördergelder aus einem von Bund und Ländern aufgelegten Startchancen-Programm. Es soll zu einer größeren Bildungsgerechtigkeit beitragen. Wie das inhaltlich im Detail gehen soll, entscheiden Schulen und Träger. Foto: Archiv Ditzer

Die Bildungschancen, die ein Kind hat, sollen künftig weniger stark von Geldbeutel und Bildungsgrad der Eltern abhängen, als das in Deutschland bislang der Fall ist. Klingt als Ziel super. Es zu erreichen, ist jedoch alles andere als einfach. Vom Land erhält die Grundschule Zell in den nächsten zehn Jahren einiges an Geld dafür. Das findet auch der VG-Rat gut, mit der Förderung verknüpfte Vorgaben indes eher weniger.