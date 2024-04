Fast ein halbes Jahr nach dem Brand: Was wird aus der Weingutsruine am Pinnerberg?

Die Brandruine des früheren Weinguts Rademacher an der Pinnerstraße in Cochem: Kann die Stadt ihre Pläne weiterverfolgen, das Anwesen in ein Weinkulturerlebniszentrum samt reaktivierter Minieisenbahn im Weinberg zu verwandeln? Die Beantwortung dieser Frage läuft. Foto: David Ditzer