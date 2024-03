Plus Cochem

Erdrutsch an Endertbach: Hangsicherung dringend nötig

Von dad/red

i Sieht auf den ersten Blick nicht dramatisch aus, könnte aber dramatische Folgen haben: Der Erdrutsch an der früheren Stadtwaldlinie. Bald soll die Schadstelle instand gesetzt werden. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Am Endertbach in Cochem, dort, wo früher ein Teil der alten Kreisstraße 18 (Stadtwaldlinie) entlangführte, war es in der Karnevalswoche zu einem massiven Hangrutsch gekommen (die RZ berichtete). Dabei waren Erde und schwere Betonteile im Bach gelandet. Dort sind dringend Sicherungsarbeiten nötig.