Plus Cochem-Zell Deutsche Glasfaser: So sehen die Zeitpläne für Bullay, Senheim und andere Orte aus Von David Ditzer i Das Foto zeigt Tiefbauarbeiten im Auftrag der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser Anfang September des vergangenen Jahres. Im zweiten Quartal dieses Jahres sollen erste Kunden die neuen FTTH-Internetanschlüsse nutzen können. Foto: Archiv David Ditzer Lesezeit: 3 Minuten Mit der Aussicht auf Glasfaser-Internetanschlüsse bis in die Wohnhäuser (FTTH) war das Unternehmen Deutsche Glasfaser schon im Frühjahr 2022 in verschiedenen Cochem-Zeller Gemeinden. Doch wann gehen dort, wo die nötigen Anschlussquoten erzielt wurden, auch die ersten Kunden ans Netz?

Der Glasfaser-Internetanschluss bis in die Wohnhäuser hinein (FTTH) kommt. Diese gute Kunde übermittelte das Unternehmen Deutsche Glasfaser den Einwohnern der Moselgemeinden Treis-Karden, Ediger-Eller und Senheim (alle Verbandsgemeinde Cochem) schon im April des Jahres 2022. Kurze Zeit später passierte Gleiches in Bullay und Zell-Kaimt. Doch bislang surft in den genannten Orten ...