Zell

Demonstration für Klinikerhalt in Zell am Samstag: Alle Ratsfraktionen rufen zu Teilnahme auf

i Demonstration für Klinikerhalt in Zell Foto: David Ditzer

Alle Fraktionen des Verbandsgemeinde- und des Stadtrats der Moselstadt Zell rufen für Samstag, 24. August, 16 Uhr, zu einer Demonstration auf. Ziel ist der Erhalt der gesundheitlichen Versorgung im Bereich der ländlich strukturierten Mittelmosel mitsamt dem Klinikum Mittelmosel in Zell. So heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.