Das EM-Fieber steigt: Wo Cochem-Zell im Rudel schaut

i Besucherinnen und Besucher verfolgen die Übertragung eines Spiels der letzten WM. Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Wir geben einen Überblick, wo Public Viewing im Kreis Cochem-Zell angeboten wird. Foto: Christoph Soeder/picture alliance/dpa

Die Vorfreude auf die Fußball-EM der Männer in Deutschland steigt. Und unabhängig davon, wie weit die deutsche Nationalmannschaft um Trainer Julian Nagelsmann letztlich kommt, viele haben Lust auf Sommer, Sonnen, Torjubel – und ein Gemeinschafserlebnis in fröhlicher Runde. Deshalb haben wir geschaut, wo es im Cochem-Zeller Land definitiv ein Public Viewing, also ein Rudelgucken an der frischen Luft geben wird. Hier ein erster Überblick, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit: