Plus Bullay Besuch auf der Baustelle: Wie es mit Bullays neuer Apotheke voran- und wann's losgeht Von David Ditzer i Der 29 Jahre alte Apotheker Philipp Hanke wird die neue Brücken-Apotheke Bullay leitend betreuen. Die hochmodernen Räume an der Brautrockstraße ähneln jenen der Johannes-Apotheke im Treis-Kardener Ortsteil Treis. Das kommt nicht von ungefähr. Foto: David Ditzer Auf einer Baustelle, die für die Menschen in Bullay und Umgebung alles andere als unbedeutend ist, durfte sich die RZ jetzt umschauen. In hochmodernen Räumlichkeiten entsteht eine neue Apotheke für das Moseldorf. Und das kam so ... Lesezeit: 5 Minuten

An der Brautrockstraße in Bullay, schräg gegenüber der Einmündung zur Bergstraße, wird in einem zweistöckigen Neubau noch fleißig gewerkelt. Im Erdgeschoss entsteht eine Anlaufstelle, die für die Gesundheitsversorgung der Menschen in Alf, Bullay, Zell und Umgebung von Bedeutung sein wird: die Brücken-Apotheke. Zwei Traditionsbetriebe, nämlich die Adler-Apotheke (Alf) und die ...