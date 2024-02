Plus Cochem-Brauheck Bau an F-35A-Campus: Wie die Zeitenwende bei Büchel sichtbar wird Fast zwei Jahre ist der russische Angriff auf die Ukraine her, der die Welt verändert hat. Einige Folgen der Veränderung manifestieren sich gerade in der Eifel, bei Büchel. Zum Aschermittwochtreff des dort ansässigen Luftwaffengeschwaders kam ein Experte, der das alles in die politische Großwetterlage einordnete. Von David Ditzer

In Baggerschaufeln und Lkw-Ladungen lässt sich auf und an dem Fliegerhorst der Bundeswehr in Büchel gerade bemessen und beobachten, was die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz unter anderem in Gang gesetzt hat. Von daher war erwartbar, dass Oberstleutnant Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, beim Aschermittwochtreff in der Fliegerkaserne ...