Auf die Heimat! Mit Cochemer Platt ins Weinfest hinein

i Mit viel majestätischem Glanz ist am Freitagabend das Heimat- und Weinfest in Cochem eröffnet worden - auch mit Charme und Humor. Foto: David Ditzer

Das Heimat- und Weinfest in Cochem ist eröffnet. Bis inklusive Montag wird in der Cochem-Zeller Kreisstadt mit Gästen aus aller Welt gefeiert. Schon die Eröffnung am Freitag verdeutlichte, warum so viele Menschen wahnsinnig gern nach Cochem kommen. Es hat etwas mit der traumhaften Kulisse und mit Wein zu tun, selbstredend. Aber nicht zuletzt auch mit Herzlichkeit und Emotionen.