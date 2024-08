Adieu, Öl, hallo, Holz! Burg Pyrmont heizt bald mit Hackschnitzeln

Wann ein Besuch der Burganlage möglich ist

Burg Pyrmont liegt östlich des Eifeldorfes Roes auf bewaldeten Schieferfelsen nahe der Kreisstraße 27 (Roes–Pillig). Eine Besichtigung der Burg (ohne Führung) ist in diesem Jahr noch bis zum 3. Oktober 2024 an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 13 bis 16 Uhr möglich.