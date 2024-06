Plus Zell

50 Stimmen machten in Zell den Unterschied: Döpgen schlägt Gegenkandidatin Bauer und bleibt Stadtbürgermeister

i In Zell haben sich Einzelbewerberin Julia Bauer und der amtierende Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen (FWG) ein spannendes Wahlduell geliefert. Foto: Viktoria Schneider

Am Ende wurde es knapp bei der Wahl um das Stadtbürgermeisteramt in der Moselstadt Zell. Um kurz vor 20 Uhr stand das Ergebnis in der 4000-Einwohner-Gemeinde fest: Hans-Peter Döpgen (Freie Wähler) holt 51,3 Prozent der Stimmen und verteidigt sein Amt gegenüber der als Einzelbewerberin angetretenen Julia Bauer, die 48,7 Prozent der Stimmen erhält. Nur 50 Stimmen trennten die beiden. Auf Döpgen entfallen 976 Stimmen, auf Bauer 926. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,1 Prozent.