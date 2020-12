Friesenhagen-Schönbach

Nach dem Diesel-Unglück am Freitag im Friesenhagener Weiler Schönbach sind die Auswirkungen auf die Umwelt und das Trinkwasser noch nicht in Gänze abzusehen. Der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchen, Steffen Kappes, zeigte sich im Gespräch mit der RZ jedoch „verhalten optimistisch“, dass vermutlich kein Diesel in die Trinkwassersysteme gelangt sei. Grund dafür seien vorhandene Abscheidersysteme auf NRW-Seite.