Friesenhagen-Schönbach

Mehrere Hundert Liter Diesel sind am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf einem Bauernhof in Friesenhagen-Schönbach aus einem 1000-Liter-Öltank ausgetreten, nachdem dieser umgekippt ist. Teilweise ist der Kraftstoff in die Kanalisation gelangt.