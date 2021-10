Ein aus Afghanistan stammender 34-Jähriger ist am Landgericht Koblenz angeklagt, weil er in Altenkirchen Marihuana an jugendliche Abnehmer im Alter von 15 bis 17 Jahren verkauft hat. Rund 40 Fälle legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last. Der Mann zeigte sich bereits am ersten Verhandlungstag geständig. In der gestrigen Fortsetzung kam nun der Verdacht auf, dass eventuell ein weiterer Dealer im Spiel ist.