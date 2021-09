Niederfischbach

Nach Raubüberfall auf Niederfischbacher Tankstelle: Polizei veröffentlicht neues Video zur Tat

Am 8. Juli 2021 gab es kurz vor 22 Uhr einen bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle in Niederfischbach. Der noch unbekannte Täter erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und flüchtete. Ergänzend zur bereits am 23. Juli erfolgten Öffentlichkeitsfahndung wird nun von der Polizei ein neues Video zur Verfügung gestellt, welches auch die Annäherung des Täters sowie dessen Flucht zeigt.