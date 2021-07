Kripo Betzdorf sucht Zeugen: Aral-Tankstelle in Niederfischbach überfallen

Die Kripo Betzdorf fahndet nach einem Mann, der am Donnerstagabend die Aral-Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach überfallen hat. Laut Polizeibericht betrat der Täter gegen 22 Uhr das Gebäude und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer schwarzen Pistole. Er forderte die Frau auf, das Bargeld in eine Tüte zu packen. Die Bedienstete kam der Aufforderung nach und händigte einen dreistelligen Geldbetrag aus. Danach verließ der Täter das Gebäude und das Tankstellengelände und lief zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen ist der Täter weiter flüchtig. Bei den Suchmaßnahmen waren Polizisten aus Betzdorf und Siegen, eine Hubschrauberbesatzung und Diensthundeführer im Einsatz.