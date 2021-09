Die sechs Alpenüberquerer aus Malberg, Atzelgift und Umgebung haben ihre Mission beendet. Zu Fuß und mit Hund Falco haben sie das Gebirge in sechs Tagen überquert, um Spenden für die Flutopfer und Geschädigten an der Ahr zu sammeln. Jetzt steht das Ergebnis der guten Wandertat fest: Insgesamt wurden mehr als 11.000 Euro gesammelt und an HELFT UNS LEBEN überwiesen, die Hilfsorganisation unserer Zeitung. Doch das ist noch nicht alles.