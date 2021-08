Sie haben es geschafft: Die „Nistertaler Skifahrer“ aus dem Kreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis haben die Alpen zu Fuß überwunden. Ihre einwöchige Wanderung von 120 Kilometern in sechs Etappen, bei der Sponsorengelder für die Flutopfer an der Ahr gesammelt wurden, haben sie am Sonntag vollendet. Mit im Gepäck: Fast 10.000 Euro.