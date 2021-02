Dem Kirchener Hausarzt Dr. Christoph Lambertz ist unlängst in einem Kirchener Altenheim die Impfung gegen Corona von einem mobilen Impfteam verwehrt worden (wir berichteten). Man habe ihm mitgeteilt, so Lambertz, dass bloß Impfärzte diesbezüglich Priorität besäßen. Der 75-Jährige zeigte Engagement, wendete sich über Kirchens Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen ans Gesundheitsministerium – und inzwischen ist auch Lambertz in Wissen geimpft worden.