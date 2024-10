Niederdürenbach

Polizeieinsatz am Rodder Maar: Zwei Leichen geborgen

i Symbolfoto Foto: Carsten Rehder/picture alliance/dpa

Die Polizei hat in der Nähe des Rodder Maars in Niederdürenbach an diesem Sonntag zwei Leichen geborgen. Das hat ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.