Niederdürenbach Anwohner hatte ein Feuer bemerkt: Zwei Leichen am Rodder Maar gefunden Judith Schumacher 21.10.2024, 13:20 Uhr

i Ein Absperrband der Polizei: In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) sind am Sonntagmorgen (20.10.2024) in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Nach dem Fund zweier Leichen am Sonntagmorgen in der Nähe des Rodder Maars bei Niederdürenbach in der Verbandsgemeinde Brohltal im Kreis Ahrweiler sind diese von der Polizei geborgen und der Fundort abgesperrt worden. Wer die Toten sind oder wie sie zu Tode gekommen sind, ist aber nach wie vor unklar.

Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums (PP) Koblenz unserer Zeitung am Montag bestätigt. „Der Ermittlungsapparat ist gerade erst angelaufen, wir stehen in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und müssen die rechtsmedizinische Untersuchung abwarten, bevor Näheres gesagt werden kann“, hieß es am Montag seitens eines Präsidiumsprechers.

