Plus Moselregion Rechte und ihr halb geheimes Treffen an der Mosel: Was es mit der „Messe des Vorfelds“ auf sich hat Annika Wilhelm , David Ditzer , Stefanie Braun , Thomas Brost Von Peter Meuer i Zu einer „Messe des Vorfelds an der Mosel“ lädt der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul unter anderem über soziale Netzwerke ein. Foto: David Ditzer Für Mitte August organisiert der Landtagsabgeordnete und Koblenzer AfD-Chef Joachim Paul ein Netzwerktreffen für politische Mitstreiter an der Mosel. Auftreten sollen Influencer und Autoren der neuen Rechten, Kritiker sprechen von einer „Vernetzungsveranstaltung von Rechtsextremen“. Wo die so genannte “Messe des Vorfelds" stattfindet, versuchen die Organisatoren geheim zu halten. Was bisher bekannt ist, hat die Rhein-Zeitung zusammengetragen. Lesezeit: 4 Minuten

Dieser Tage hat der Landtagsabgeordnete und Koblenzer AfD-Chef Joachim Paul „etablierte Medien“ ins Boot geholt und per Presseinfo auf die „Messe des Vorfelds“ hingewiesen, die er organisiert. Zuvor geisterte die Ankündigung bereits durch soziale Netzwerke und in kommunalpolitischen Umfeldern umher. Die „Messe“ soll am 17. August irgendwo an der Mosel ...