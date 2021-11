Nach fast 35 Jahren schließt das Café Becker mit angeschlossenem Hotel garni in Alken seine Pforten. Die Betreiber hören altersbedingt auf, für den Betrieb allerdings gibt es eine Zukunft: Denn die Beckers haben einen Investor gefunden, der den Betrieb gekauft hat und künftig verpachten will. Schlüsselübergabe soll am Neujahrstag 2022 sein.