An der Liebfrauenkirche in der Koblenzer Altstadt gibt es ein kleines, eigentlich schlichtes eisernes Tor. Aber in der Mitte des Tores erkennt man deutlich eine Brezel. Was es mit dieser Brezel auf sich hat und was Marlis Weiß bis heute mit dem verbindet, was sich hinter dem Tor mit der Brezel befand, berichtet die Koblenzer Gästeführerin aus ihrer Erinnerung.