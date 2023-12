Plus Koblenz 4. Türchen im RZ-Adventskalender: Ein Schirm in der Kirche Der RZ-Adventskalender lüftet spannende „Koblenzer Geheimnisse“ – hinter dem vierten Türchen geht es um eine päpstliche Insignie in der Kirche St. Kastor. Von Christl Eberlein

Regnet es hier etwa rein? Bröckelt der Putz von der Decke? Oder warum steht ein großer Schirm in der dem heiligen Kastor geweihten Kirche? Noch bevor der Blick des Eintretenden den Hochaltar in der katholischen Pfarrkirche zum Heiligen Kastor erreicht, bleibt das Auge beinahe unwillkürlich an einem überdimensionalen rot-gelben Schirm ...