3. Türchen im RZ-Adventskalender: Der heimliche Lindwurm Die Balduinbrücke dürfte die wahrscheinlich berühmteste Brücke in Koblenz sein, auf jeden Fall aber die älteste, wenn man von einer vermuteten römischen Brücke an dieser Stelle absieht. Als letzte Moselbrücke vor dem Deutschen Eck verbindet sie seit 1429 – nach ungefähr 85 Jahren Bauzeit – die Altstadt mit dem damals schon existierenden Dorf Lützel. Von Thomas Kölsch

Heutzutage über- und unterqueren täglich mehrere zehntausend Menschen dieses mittelalterliche Monument. Und doch birgt die Balduinbrücke noch so manches Geheimnis. Unter anderem einen Drachen. Man muss schon genau hinschauen, um das Relief am Koblenzer Ende der Brücke zu entdecken. Unten am Peter-Altmeier-Ufer, in Blickweite der Alten Burg, ist der Drache in ...