Mayen

Dass diese Mayener Stadtratssitzung in Zeiten der Corona-Krise überhaupt stattgefunden hat, ist allein einen Eintrag in die Geschichtsbücher wert. Schließlich sind in den umliegenden Städten und Gemeinden seit Wochen alle politischen Zusammenkünfte abgesagt. In Mayen aber stand eine für die Stadt extrem wichtige Entscheidung an (wir berichteten): Sollen die Burgfestspiele abgesagt werden: Ja oder Nein?