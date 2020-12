Mayen

Jetzt steht auch die größte und bekannteste Mayener Kulturveranstaltung wegen der Corona-Krise vor der Absage: Die Burgfestspiele, die vom 7. Juni bis 29. August stattfinden sollen und Zehntausende Zuschauer anlocken würden, könnten wegen der Pandemie ausfallen. Ob es so kommt, darüber will der Rat am Mittwoch entscheiden.