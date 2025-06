Frankfurt (dpa) – Im kommenden Jahr wird die Bahnstrecke am rechten Rhein generalsaniert. Die Vorbereitungen für die Arbeiten auf der Strecke Troisdorf – Unkel – Wiesbaden laufen bald an. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, sind dort von Mitte Juni bis Dezember wichtige Arbeiten an der Infrastruktur geplant.

«Um die Auswirkungen des Baugeschehens auf die Fahrgäste dabei so gering wie möglich zu halten, setzt die DB das Baupensum insbesondere in den Nachtstunden, unter dem „rollenden Rad“ sowie während abwechselnder Voll- und Teilsperrungen um», hieß es.

Kampfmittelsondierungen entlang der Strecke

In Nordrhein-Westfalen treibt die Bahn den Angaben zufolge insbesondere den Ausbau der S13 zwischen Troisdorf und Bonn weiter voran.

In Rheinland-Pfalz und Hessen stehen demnach Kampfmittelsondierungen und Baugrunduntersuchungen und bauliche Vorbereitungen für künftige Lärmschutzwände im Streckenverlauf auf der Agenda. Auch die Erneuerung der Eisenbahnbrücke an der Rheinstraße in Rüdesheim, der Bau von Stützwänden in Assmannshausen und Kestert und der Rückbau einer Eisenbahnbrücke in Kestert sind geplant.

Ebenso stehen Kabeltiefbau- und Signalarbeiten für neue Stellwerke, Arbeiten an den Bahnhöfen Kamp-Bornhofen und St. Goarshausen, die Erneuerung der Eisenbahnbrücke an der Panzerstraße (L87) in Rheinbrohl sowie die Herstellung von benötigten Logistik- und Baustellenflächen entlang der Strecke an.

Bis Dezember Anpassungen im Personennahverkehr

Die Züge des Fernverkehrs fahren nach Angaben der Deutschen Bahn regulär nicht über die Strecke und sind somit nicht von den Bauarbeiten betroffen. Im Regionalverkehr komme es im Zuge des Baupakets in den kommenden Monaten in unterschiedlichen Abschnitten vor allem in den Nachtstunden zu Anpassungen des Angebots beziehungsweise zum Einsatz von Ersatzbussen.

Das betrifft laut Mitteilung zum einen die RheingauLinie RB 10 (Frankfurt – Neuwied) der Vias. Zum anderen fahren demnach im Zuge der baubedingten Vollsperrungen statt der Züge der Linien RE 8 (Koblenz – Rommerskirchen) und RB 27 (Koblenz – Mönchengladbach) ersatzweise Busse in den betreffenden Abschnitten zwischen Troisdorf beziehungsweise Köln/Messe-Deutz und Linz beziehungsweise Neuwied/Koblenz. Während der Teilsperrungen fallen die Züge der Linie RE 8 zwischen Troisdorf und Linz laut der DB in der Regel aus. Fahrgäste könnten alternativ die Züge der Linie RB 27 nutzen.

Die Fahrplanänderungen sind den Angaben zufolge in den Online-Auskunftssystemen der Verkehrsunternehmen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben.