Berlin (dpa) – Real Madrids Mittelfeldstar Luka Modric steigt offenbar beim englischen Fußball-Zweitligisten Swansea City ein. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der kroatische Nationalspieler eine Minderheitsbeteiligung am Championship-Club erwerben, eine Vereinbarung darüber sei getroffen worden. Über die Höhe seines Investments und genaue Details wurde noch nichts bekannt.

Sein Engagement soll aber keinen Einfluss auf seiner Spielerkarriere haben, hieß es. Der Vertrag des 39 Jahren alten Kapitäns der Madrilenen läuft in diesem Sommer aus. Modric will laut Medien weitermachen und hofft auf einen neuen Kontrakt bei Real, wie unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano berichtete.

Beim Club aus Südwales, derzeit Tabellenzwölfter, soll der sechsmalige Champions-League-Sieger und Weltfußballer von 2018 eine Rolle hinter den Kulissen übernehmen.

Wachsender Trend

Modrics Entscheidung, in Swansea zu investieren, spiegelt einen wachsenden Trend unter Top-Fußballern wider. So haben unter anderem auch seine Teamkollegen Kylian Mbappé und Vinicius Jr. in Fußballvereine investiert. Mbappé (26) ist Mehrheitseigentümer von SM Caen in der französischen Ligue 2, er übernahm im vergangenen Jahr mit seiner Firma für kolportierte 20 Millionen Euro rund 80 Prozent der Anteile.

Der brasilianische Nationalstürmer Vinicius Jr. stieg im Februar beim portugiesischen Zweitligaklub FC Alverca ein. Er soll fast 80 Prozent der Anteile am Club übernommen und dafür gemeinsam mit einer Gruppe brasilianischer und spanischer Investoren acht Millionen Euro gezahlt haben.

Auch vorher haben Ex-Profis bereits in Fußballclubs investiert, wie unter anderem Englands früherer Auswahlkapitän David Beckham (Inter Miami), Mbappés Nationalmannschaftskollege N’Golo Kanté (Royal Excelsior Virton/Belgien) sowie die spanischen Ex-Nationalspieler Gerard Piqué (FC Andorra) und David Villa (CF Benidorm/Spanien und Queensboro FC/USA).