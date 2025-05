Madrid (dpa) – Nach dem feststehenden Abschied von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen spricht nun auch Real Madrids Coach Carlo Ancelotti über die Zukunft des 43 Jahre alten Fußball-Lehrers. «Ihm stehen alle Türen offen, denn er hat gezeigt, dass er einer der besten Trainer der Welt ist», sagte Ancelotti vor dem Clásico beim FC Barcelona am Sonntag. Zu seiner eigenen sportlichen Zukunft äußerte sich Ancelotti nicht. Längst gibt es Spekulationen, dass Alonso den 65-Jährigen in Madrid ablösen könnte.

Alonso habe in Leverkusen, wo er in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den DFB-Pokal holte, «einen fantastischen Job» gemacht, lobte Ancelotti. Der Real-Coach steht nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League und der Finalniederlage im spanischen Pokal gegen Barça unter Druck. Bei einer weiteren Pleite gegen den Erzrivalen und dann sieben Punkten Rückstand wäre wohl auch die Meisterschaft gelaufen.

Brasilien soll um Ancelotti buhlen

Zwar hat Ancelotti bei Real noch einen Vertrag bis zur nächsten Saison. Schon länger wird er aber als kommender Nationaltrainer Brasiliens gehandelt. Spanische Medien berichten, dass er nach der bislang enttäuschenden Spielzeit Madrid verlassen wird. Der Fußball-Lehrer aus Italien trainiert die Königlichen seit 2021, nachdem er sie erstmals von 2013 bis 2015 betreut hatte. 2014, 2022 und 2024 gewann er mit Real die Champions League.

In bewegenden Worten schilderte Ancelotti, was ihm der Club immer noch bedeutet. «Ich denke, dass Real Madrid, wie auch Mailand zuvor, die Mannschaften sind, die mir in der Zeit, die ich habe, treu geblieben sind», sagte Ancelotti. «Am Anfang ist da die Leidenschaft, und wenn die nachlässt, kommen andere Gefühle zum Vorschein, ein Gefühl der Zärtlichkeit. Meine Flitterwochen mit Real Madrid werden so lange andauern, wie ich lebe.»