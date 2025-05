Ein Urgestein wird im Sommer aus Liverpool weggehen. Der neue Club scheint festzustehen, der genaue Zeitpunkt noch nicht - was noch wichtig werden könnte.

Liverpool (dpa) – Trent Alexander-Arnold wird den FC Liverpool nach 20 Jahren verlassen. Wie der englische Nationalspieler bei X ankündigte, verabschiedet er sich nach dieser Saison vom neuen englischen Meister. «Das ist ohne Frage die schwerste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe», schrieb Alexander-Arnold. Mit Liverpool gewann der 26-Jährige insgesamt acht Titel, davon fast alle unter dem langjährigen Trainer Jürgen Klopp.

Als Favorit eine für Verpflichtung gilt Real Madrid, wo in Jude Bellingham bereits ein weiterer Engländer spielt. Allerdings ist offen, ob der spanische Rekordmeister Alexander-Arnold gern schon vor der Mitte Juni beginnenden Club-WM in den USA holen würde. Sein Vertrag beim FC Liverpool endet am 30. Juni, dann darf der Rechtsverteidiger ablösefrei wechseln. Der englische Champion erklärte, Alexander-Arnold werde den Club verlassen, sobald sein Vertrag ende.